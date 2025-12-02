İstanbul Lider Koleji, Kişiye Özel Yapay Zeka Destekli Soru Bankası Uygulaması Başlattı

İSTANBUL Lider Koleji (İLK), her öğrencinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan ve kapağında kendi isminin basılı olduğu yapay zeka destekli 'Kişiye Özel Soru Bankası' uygulamasını hayata geçirdi.

İstanbul Lider Koleji, 'her çocuk özeldir' sloganıyla yeni bir çalışma başlattı. 'İLKES' (İstanbul Lider Koleji Eğitim Sistemi) adını verdiği modelle, eğitimdeki 'herkese uyan tek beden' (one size fits all) anlayışına son vererek öğrencilerine özel soru bankası kitapları hazırlıyor. Sistem, özellikle sınavlara hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yıl boyunca girdiği deneme sınavlarını yapay zeka algoritmalarıyla analiz ediyor. Bu analiz sonucunda, öğrencinin bildiği konular eleniyor ve sadece yapamadığı veya yeterli öğrenme sağlayamadığı konulardan oluşan 'Kişiye Özel Soru Bankası' hazırlanıyor. Her kitap, o öğrencinin akademik ihtiyaçlarına göre özel olarak üretiliyor, basılıyor ve kapağında öğrencinin kendi adıyla teslim ediliyor.

Öte yandan 3'üncü sınıftan itibaren tüm öğrencilere, dünyaca ünlü eğitimci Prof. Dr. Rita Dunn'ın geliştirdiği 'Öğrenme Stilleri Envanteri' uygulanıyor. Öğrenci dersi 'görsel şemalarla mı, işitsel anlatımla mı, yoksa dokunsal materyallerle mi daha iyi anlıyor, ışıklı ortamda mı yoksa loş ortamda mı daha iyi odaklanıyor' sorularının yanıtları bilimsel verilerle ortaya çıkarılıyor ve hem öğretmenlere hem de velilere, öğrencinin evdeki çalışma ortamını düzenlemeleri için bir 'kullanım kılavuzu' sunuluyor.

'ÖĞRENCİ SİSTEME DEĞİL, SİSTEM ÖĞRENCİYE UYUYOR'

İstanbul Lider Koleji Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Karadağlı, İLKES modeli ile ilgili, "Bir mağazaya gittiğinizde bile üzerinize tam uyan kıyafeti ararsınız. Eğitim gibi hayati bir konuda standart dayatması artık geçerliliğini yitirdi. Bizim sistemimizde öğrenci sisteme değil, sistem öğrenciye uyar. Ortaokulda uyguladığımız 'Lider İzleme Föyü (LİF)' ile öğrencinin haftalık akademik nabzını tutuyor, 'Mentörlük Sistemi' ile duygusal gelişimini takip ediyoruz. En önemlisi, önüne koyduğumuz kitapla ona 'sen bir istatistik değilsin, bu kitap sadece senin için basıldı' mesajını veriyoruz" dedi.