Genç sanatçıların hazırladığı 'Lalezar' sergisi İstanbul Lale Müzesi'nde açıldı

Genç sanatçıların üretimlerini bir araya getiren "Lalezar" sergisi, İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Dr. Gizem Pamukçu'nun üstlendiği sergide, Abdullah Meşe, Abdulaziz Özdemir, Aydın Biçen, Burak Boyraz, Deniz Derin Akıncı, Elif Garipoğlu, Emir Furkan Tekkalmaz, Emir Yasin Yağmurca, İdil Kibaroğlu, İpek Yücesoy, Irmak Şahin, Mehmet Akan, Melike Kılıç, Ömer Uğuş, Sesil Beatrice, Şevval Konyalı, Umut Can Aslan ve Yaren Yivli'nin eserleri yer alıyor.

Lale Müzesi Müdürü Ali Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş döneminde projelendirilen müzenin artık genç sanatçılar için de eserlerini sergileyebildiği bir platform olduğunu söyledi.

Cantürk, kurum olarak Türkiye'deki lale kültürünü ve tarihini tanıtma amacını taşıdıklarını belirterek, lale konusunda çalışma yapan tüm sanatçılara da müzede yer verdiklerini ifade etti.

Sergi fikrinin sanat koleksiyonerlerinin tavsiyesiyle ortaya çıktığını dile getiren Cantürk, "Heykelden enstalasyona, seramikten resme kadar geniş bir yelpazede görsel sanatlar seçkisi oluşturduk. Vakıf olarak misyonumuz, sadece bilinen isimleri değil, gelenekseli çağdaş sanatla buluşturan genç yetenekleri teşvik etmek." dedi.

Cantürk, ayrıca gelecek yıl mart ayında "Lale Çılgınlığı" anlamında gelen "Tulipomania" sergisi için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Sergide, koleksiyonerlerin yatırım yaptığı gençleri seçtik ki bu süreklilik sağlansın"

Küratör Dr. Gizem Pamukçu ise genç sanatçıların üniversiteden mezun olduktan sonra üretimlerinin yeterince görülmediğini söyleyerek, serginin bu anlamda stratejik bir amaçla düzenlendiğini belirtti.

Koleksiyonerlerin radarına girmiş genç sanatçıların görünürlüğünü sürdürmeyi amaçladığını ifade eden Pamukçu, "Sürdürülebilirlik meselesi, aslında sanat eserlerine yapılan yatırımda da devreye giriyor. Sergide, koleksiyonerlerin yatırım yaptığı gençleri seçtik ki bu süreklilik sağlansın. Bu eserlerin farklı müze ve bireysel koleksiyonlara girmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Sergi, 7 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.