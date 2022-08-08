Kemal Kılıçdaroğlu Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde yaptığı konuşmada, "Bizler Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız. Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle vurgulamak isterim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde yaptığı konuşmada, "Bizler Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız. Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz" dedi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin şehit edilişinin 1383. yılında düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde anıldı.

"YEZİD GİBİ DAVRANANLARDAN DA DEĞİLİZ"

"ADALET PENCERESİNDEN BAKABİLMELİYİZ."