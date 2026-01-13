Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

İstanbul Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli savcı M.Ç.K. , eski eşi olan kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.

DURUŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim olayda ayağından vuruldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken savcı gözaltına alındı.