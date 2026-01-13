Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
İstanbul Kartal'da bulunan Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hakim, savcı eski eşi tarafından silahla vuruldu. Duruşma sırasında ayağından vurulan kadın hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli savcı M.Ç.K. , eski eşi olan kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.
DURUŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU
Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim olayda ayağından vuruldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.
SAVCI GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken savcı gözaltına alındı.