Haberler

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Güncelleme:
İstanbul Kartal'da bulunan Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hakim, savcı eski eşi tarafından silahla vuruldu. Duruşma sırasında ayağından vurulan kadın hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli savcı M.Ç.K. , eski eşi olan kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.

DURUŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim olayda ayağından vuruldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken savcı gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıkcksvm9b9t:

Tuz koktu artık.

71
2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfrrs986xst:

Savcıyla hakim bile adliyede birbirine giriyorsa, sıradan vatandaş ne yapsın kardeşim? Bu iş makamla meslekle falan çözülmüyor demek ki. İnsanın içinde fırtına kopunca kimse tutamıyor Üzücü olan şu ki, adalet dağıtanların bile duyguları kontrolden çıkıyorsa halkın neye güveneceği kalmıyor.

58
1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

hoca cemaat paradoxu

44
6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Savcı da insandır, hata yapabilir!

19
17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

Ulan vefa Yırtık donda çıkar gibi her yerden çıkıyorsun, sen halen yaşıyor musun…

19
4
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

