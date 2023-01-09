2 kızın ölü bulunduğu daireden yaralı olarak çıkan genç her şeyi itiraf etti! Dehşet evinden neler çıktı neler

İstanbul'un Kartal ilçesinde 24 yaşındaki Mustafa P., evinde kalan iki genç kızı öldürdükten sonra durumu polise ihbar etti. Eve gelen polisler genç kızların cansız bedenleri ile karşılaşırken, Mustafa P.'yi ise bileklerini kesmiş halde buldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, cinayetleri itiraf etti. Öte yandan evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki bir evde ikamet eden Mustafa P. (24) sabah saatlerinde polisi arayarak gece evinde kalan Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in (30) hareketsiz şekilde yattıklarını bildirdi. İhbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KENDİSİ DE BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Bileklerinden kesilmiş şekilde yaralı olan Mustafa P. polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemede Gültay ve Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KADINLARI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Polisin, olay yerindeki incelemelerinin ardından kadınların cenazesi, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Haberi alan Gültay ve Demirel'in yakınları, adrese gelerek ekiplerden bilgi almaya çalıştı. Kendisini yaraladığı için hastaneye kaldırılan Mustafa P., kadınları öldürdüğü söyledi. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

EVDE UYUŞTURUCU, FAHRE ZEHRİ VE UYUŞTURUCU İLAÇLARI BULUNDU

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

BOĞAZINDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.