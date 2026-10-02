İstanbul Kadıköy'de alacak anlaşmazlığı sonrası silahla yaralama zanlısı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de alacak anlaşmazlığı sonrası silahla yaralama zanlısı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kadıköy'de dün Rasimpaşa Mahallesi'nde alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri, kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Kadıköy'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde dün E.Ö'nün (36) silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma yaptıı.
İncelemede, E.Ö'nün daha önce S.Ç. (34) ile alacak konusunda anlaşmazlığı bulunduğu tespit edildi.
S.Ç'nin, İ.E. (54) ve M.A. (47) ile olay yerine geldiği, çıkan tartışma sonrasında M.A.nın silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
M.A'nın olayda kullandığı silah çöp konteynerinde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.