İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk mevkisinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya