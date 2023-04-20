Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Güncel Haberler

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilinin başlamasının ardından otoyolun özellikle İzmir yönünde akıcı yoğunluk gözlendi.

Bursa'daki Kuzey Gişeleri'nden geçen sürücüler, yollarına devam etti. Yoğunluk nedeniyle nakit gişelerinde bazen araç kuyrukları oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için yolda denetimlerini sürdürdü.

Yoldaki akıcı yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Uğur Ulu - Güncel

Ramazan Bayramı İstanbul İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title