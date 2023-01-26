İmamoğlu'na kentsel dönüşüm programında 'İşten çıkarma' tepkisi! Korumalar salondan uzaklaştırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da projesi KİPTAŞ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm programında konuşurken, işten çıkarıldığını belirten İSPARK çalışanının tepkisiyle karşılaştı. Birol Durmuş isimli şahsın "17 bin kişiyi işten çıkardınız" sözlerine kürsüden yanıt veren İmamoğlu, "Sen saygısız bir konuşma yapıyorsun. Böyle olmaz. Beyefendi otursun, sakinleşsin sonra konuşalım" dedi. Durmuş sakinleşmeyince korumalar tarafından salondan çıkarıldı.

KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. etabı tamamlanan ve 155 daireden oluşan Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin anahtar teslim töreni yapıldı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadıkları engellemelere rağmen projenin ilk etabını planlanan tarihten önce tamamladıklarını söyledi. İmamoğlu'nun konuşması esnasında eski İSPARK çalışanı olduğunu ve haksız bir şekilde işten çıkarıldığını iddia eden Birol Durmuş, tepki gösterdi.

İMAMOĞLU KÜRSÜDEN KARŞILIK VERDİ

Durmuş, "Ekrem başkan, 17 bin kişiyi işten çıkardın. Hak diyorsun, adalet diyorsun. Bunu söyleyin önce." diye bağırdı. Kürsüden vatandaşa karşılık veren İmamoğlu, "Sen saygısız bir konuşma yapıyorsun. Böyle olmaz. Beyefendi otursun, sakinleşsin." dedi. İmamoğlu'nun korumaları, daha sonra Durmuş'u salondan çıkardı.

"BENİ Mİ DÖVECEKSİNİZ?"

Salondan dışarı çıkarılırken tepkisini sürdüren Durmuş'un üzerine "Lanlı konuşma" diyen bir koruma yürümek istedi. Sivil polisler, araya girip gerginliğin büyümesini önlerken Durmuş, "Beni mi döveceksiniz?" diyerek korumaya tepki gösterdi.

"12 YIL BOYUNCA ÇALIŞTIĞIM İSPARK'TAN ÇIKARILDIM"

Durmuş, "İBB seçimleri öncesi, o dönem AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağı yönünde paylaşımlar yaptığım için 12 yıl boyunca çalıştığım İSPARK'tan çıkarıldım. Sözde demokratlar, sözde özgürler. Kanser oldum." dedi.

Akciğer kanserine yakalandığını aktaran Durmuş, "Üç sene önce sağlıklı adamdım. Kafama taktım, kolay mı? Siz beni engelli yaptınız. Kiramı veremiyorum. Devletin verdiği engelli parası ve sosyal yardımlarla yaşıyorum." diye konuştu.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜRME SÖZÜ VERDİLER

Belediyeden olduğunu belirten bir yetkili, Durmuş'a kendisini Ekrem İmamoğlu ile görüştüreceğini söyledi. Programda, konuşmasını yaptıktan sonra sahneye çağrılan vatandaşlara anahtarlarını teslim eden İmamoğlu alandan ayrıldı.