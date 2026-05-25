İstanbul'da Kurban Satış Yerlerine Sıkı Denetim: 7/24 Kontrol Devam Ediyor

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na son iki gün kala Pendik Kurna'da bulunan kurban satış alanında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "7 gün 24 saat esaslı olarak denetimlerimiz ve kontrollerimiz devam etmekte. İstanbulumuz da Kurban Hizmetleri Komisyonu vesilesiyle yaklaşık 940'a yakın geçici kurban kesim yeri ve kurban satış yeri belgelendirilmiş durumda" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ekiplerin kurbanlık hayvanlara yönelik denetimleri sürüyor. Denetimler kapsamında İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pendik Kurna'da bulunan kurban satış alanında incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın da katıldığı denetimlerde, kurbanlık hayvanların kulak küpelerinden pasaportlarına kadar birçok resmi belgesi kontrol edildi. Hayvanlarda herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığı da veteriner hekimler ve ekipler tarafından titizlikle incelendi.

PAZARLIKLAR SÜRDÜ

Bayrama 2 gün kala kurbanlık satın alacak vatandaşlarla kurbanlık satıcıları arasında pazarlıklar da devam etti. Erzurum'dan getirdiği 2 TIR büyükbaş hayvandan yalnızca 1 tane kaldığını söyleyen Yüksel Aktaş, "Erzurum Pasinler'den geldik. İki TIR hayvan getirdik. Hayvanlarımızı sattık, hepsini sattık, son bir hayvanımız kaldı. Müşterilerimizi bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.Kiloları benim hayvanlarımın 470 bandında başlıyordu, 700 kilo aralığındaydı. Canlı kilo ortalama 390 ile 430 TL bandında satıldı. Çok yoğunluk yok. Geçen yıla oranla, geçen yıl daha iyiydi yoğunluk. Bu yıl bu 9 gün olmasından dolayı çok arkadaşlarımızın hayvanları kaldı, şu an satış yapamadılar. Tüm 86 milyon Türkiye'nin bayramını kutluyorum" dedi.

'BÜTÇEMİZE UYGUN BİR ŞEY BULACAĞIZ'

Kurbanlık satın alacak olan vatandaşlardan Veli Bursa da, "Daha ilk defa geldik, bakıyoruz. Burada keseceğiz, bu bayram buradayız, bir yere gitmiyoruz. Hayvanlar güzel, fiyatlar da tabii haliyle fiyatları da güzel. Bakıyoruz, pazarlık yapıyoruz. Gezip kendimize, bütçemize uygun bir şey bulacağız elbet. Altı kişilik bir hayvan bakıyoruz biz. 200 - 250 bin civarı bakıyoruz" dedi.

'KURBAN SAYISINDA HERHANGİ BİR SIKINTI BULUNMAMAKTADIR'

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan İl Müdürü Suat Parıldar, "Malumunuz olduğu üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın tüm ekipleri halihazırda bugün itibarıyla sahadalar ve Kurban Bayramı boyunca da sahada görev yapmaya devam edeceğiz. Gerek İstanbul'umuzda gerekse Türkiye'nin diğer illerinde kurban sayısında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kurban sayımız fazlasıyla mevcut. Bugün itibarıyla da İstanbulumuza 36 binin üzerinde büyükbaş hayvan ve 32 binin üzerinde de küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşmiş bulunmaktadır. Halihazırda da özellikle küçükbaş hayvanla ilgili de sevkler devam etmektedir" dedi.

'HASTALIK SEMPTOMU TAŞIMADIĞI BELİRLENEN HAYVANLARIN GEÇİŞİNE MÜSAADE EDİYORUZ'

Parıldar, "Malumunuz olduğu üzere bu yıl yılbaşından itibaren önemli bir değişikliğe gittik. Sayın Bakanımızın takdirleri ve görevlendirmeleri neticesinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile bir dizi görüşmeler yapılarak özellikle Trakya'nın ve Avrupa Yakası'nın şap hastalığından aşılı ari statüsünün devamı niteliğinde ve yine koyun keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge özelliğinin devamı neticesinde bir dizi düzenleme yapıldı. Artık 12 ay boyunca belirli şartları sağlayan hayvanların Avrupa Yakası'na ve Trakya illerine yetiştirme amacıyla geçişine de müsaade etmekteyiz. Belirli şartlar dedik, işte karantina sürecini tamamlayacak ve bu süreç sonunda da alınan kan numunelerinin analizi neticesinde herhangi bir hastalık semptomu taşımadığı belirlenen hayvanların geçişine müsaade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT KONTROLLERİMİZ DEVAM ETMEKTE'

Parıldar, "Bu yeni düzenlemeyle gerek yetiştiricilerimizin yıl boyunca emeklerinin daha kıymetli hale gelmesi gerekse vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirirken daha uygun şartlarda, daha ekonomik kurbanlıklara erişimi nedeniyle bu yeni düzenleme büyük önem taşımakta. Özellikle 1 Ocak'tan sonra yetiştirme amacıyla da gerek Trakya'ya gerek Avrupa Yakası'na hayvan geçişlerimiz oldu. 7 gün 24 saat esaslı olarak denetimlerimiz ve kontrollerimiz devam etmekte. İstanbulumuz da Kurban Hizmetleri Komisyonu vesilesiyle yaklaşık 940'a yakın geçici kurban kesim yeri ve kurban satış yeri belgelendirilmiş durumda. Bu şu anlama geliyor. Hem kurban satış yerlerinde, kurban kesim yerlerinde gerek hijyen şartlarının yerine getirilmesi gerekse kurban vecibesini gerçekleştirecek olan vatandaşlarımızın hem ibadetlerini hem insani ihtiyaçlarını da uygun şartlarda karşılayabilecekleri ortamlardan tutun, hayvanların refahını sağlayacak, besine, yeme erişimlerini, suya erişimlerini en uygun şartlarda yerine getirecek ve temizlik açısından da uygun yerlerin birebir kontrollerinin yapılıp belgelendirilmesi anlamına geliyor. Biraz önce de belirttim, 940'a yakın bu tür geçici kurban satış ve kesim yeri de belgelendirilmiş durumda" şeklinde konuştu.

'PENDİK'TEKİ PAZARDA TÜM HUSUSLARI KONTROL EDECEĞİZ'

Denetimin yapıldığı Pendik'teki alanın teknik verilerini paylaşan İl Müdürü Parıldar, "Şu anda malumunuz Pendik ilçemizde yine bir kurban pazarındayız ve bu pazarda bin 800 büyükbaş hayvan kapasitesi ve 900 de küçükbaş hayvan kapasitesi mevcut. Halihazırda da yaklaşık bin 700'e yakın büyükbaş hayvanın ve yine 700'e yakın da küçükbaş hayvanın burada satışa sunulduğunu ifade etmek istiyorum. Hayvanların kulaklarında bulunan ve bizim de tanımlama sistemimizde önemli bir yer tutan kulak küpelerinden başlayarak pasaport bilgilerine, veteriner sağlık raporlarına kadar tüm hususları kontrol edeceğiz. Diğer taraftan hayvan refahının da ön plana alındığı, hasta olabilecek hayvanların da karantinaya alınarak bulaşıcı hastalıkların, hayvansal hastalıkların yayılımını da önleme adına tedbirlerin alındığını da yerinde müşahede edeceğiz. Bu işletmemizde, bu pazarımızda halihazırda iki de kesimhane var, yaklaşık 500 kapasiteli. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda kurbanını burada kesecek vatandaşlarımız için de gerekli tedbirler alınmış durumda. 25 büyükbaş hayvan çadırı, 8 de küçükbaş hayvan çadırı halihazırda bu işletmede, bu pazarda dizayn edilmiş, organize edilmiş durumda. 13 pazar mevcut ilimizde, İstanbul'umuzda ve 13 pazarın 4'ü Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 9'u da ilçe belediyelerine ait pazarlar ve yine arkadaşlarımız şu an itibarıyla de o işletmelerde, o pazarlarda da denetime devam etmekteler" dedi.

'HAYVAN REFAI DİNİMİZİN DE EMRİDİR'

Kurban ibadetinde hayvan sağlığı ve refahının kırmızı çizgileri olduğunu belirten Parıldar, "Tabii kurban bir ibadet. Dolayısıyla burada hayvan refahı da bizim için çok kıymetli. Hayvan refahına, hayvan sağlığına uyulması da çok önemli. Dinimizin de bize emri, öncelikle sağlıklı hayvanın kurban edilmesi süreci, hayvana eziyet edilmemesi süreci. Bu hususları da yerinde bizzat arkadaşlarımız denetleyecekler. Kurban Bayramı boyunca da denetimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

'TÜRKVET VE TARIM CEBİMDE UYGULAMASININ KULLANIMI ÇOK KOLAY'

Parıldar, "Diğer yandan vatandaşlarımıza şu hususu hatırlatmak istiyorum. Özellikle kurban seçimi yaparken, kurban alımı yaparken bizim Bakanlığımızın bir mobil uygulaması var, 'Tarım Cebimde' uygulaması. Buradan 'Hayvan Sağlığı' sekmesine tıkladıkları zaman hayvanların biraz önce de belirttim, kulaklarında bulunan küpelerle tanımlama sistemimize dahil olan küpelerle, Türkvet sistemine dahil olan küpelerle sorgulama yapabilirler. Küpe numarasını girdikleri takdirde hayvanın doğum tarihinden dinimizce belli yaşı geçmiş hayvanlar kurban edilebildiğine göre bu bilgi vatandaşlarımız için çok kıymetli- doğum tarihine, hayvanın ırkına, en son ne zaman aşısı yapılmış bu bilgilere kadar verilere erişebiliyorlar. 'Türkvet' ve 'Tarım Cebimde' uygulamasının kullanımı çok kolay. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuzu, çok kolay kullanabileceklerini de ifade etmek istiyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı