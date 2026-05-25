CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu'ya haksızlık etmişim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizine ilişkin yaptığı açıklamada CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, “CHP’nin içi Ortadoğu’dan daha karışık demiştim. Şimdi geriye dönüp baktığımda Ortadoğu’ya haksızlık etmişim ” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan tahliye krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP yönetimini hedef alan Çelik, parti içindeki tartışmaların giderek büyüdüğünü söyledi.

Çelik, yıllar önce yaptığı bir değerlendirmeyi hatırlatarak, “2-3 yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken ‘CHP’nin içi Ortadoğu’dan daha karışık’ demiştim” ifadelerini kullandı.

“ORTADOĞU’YA HAKSIZLIK ETMİŞİM”

Aradan geçen süreçte yaşanan gelişmelere dikkat çeken Çelik, “Ben bunu söyledikten sonra, şimdi geriye dönüp baktığımda Ortadoğu’ya haksızlık etmişim. CHP’nin içi, Ortadoğu’yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık” dedi.

CHP’de yaşanan krizlerin sorumluluğunun mevcut yönetimde olduğunu savunan Çelik, “Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu” diye konuştu.

“SÜREKLİ ÖRTBAS ETME FAALİYETİ İÇERİSİNDESİNİZ”

Açıklamasında CHP’yi sert sözlerle eleştirmeyi sürdüren Çelik, “Bir ildeki siyasi yolsuzluk, başka bir ilde ortaya çıkan sapkınlıklar… Bütün bunlarla sadece bu ikisini temizlemek üzere uğraşsanız başka bir şeyle uğraşmaya mesainiz kalmaz” ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP yönetiminin yaşanan olayları örtbas etmeye çalıştığını öne sürerek, “Sürekli olarak bu örtbas etme faaliyeti içerisine giriyorsunuz. Ama bunu bizim üzerimizden yaptırmayız size” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlere de tepki gösteren Çelik, “Hele Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanarak bu gündemi örteceğinizi zannediyorsanız, bu imkansız bir şeydir” açıklamasında bulundu.

