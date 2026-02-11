İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: Akran nezaketi kavramını çok önemsiyoruz

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Nezaket Haftası' kapsamında Beşiktaş'taki Kami Güzey İlkokulu'nda 'Nezaket Koridoru' nnun açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, "Çocuklarımızla eğitim öğretim sürecindeki eğitimin bu yönünü, nezaket eğitimini bu dönemde işimizin başına koyduk. İstanbul'un tüm sınıflarında bunu yeterince göreceksiniz ve bunu Haziran sonuna kadar çok güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Nezaket, eğitimin temelidir.Akran nezaketi kavramını çok önemsiyoruz. Bir insanda sevgi, saygı ve duyarlılık, empati kavramı varsa zorbalığa veya şiddete başvurması mümkün değil. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'İstanbul Değer Erdem Projesi' çerçevesinde Nezaket Koridoru'nun açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla yapıldı. Beşiktaş'taki Kami Güzey İlkokulu'nda yapılan açılışa öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından Nezaket Koridoru'nu gezen Yentür, öğrencilerin hazırladığı atölyeler hakkında bilgi aldı. Sınıfları da ziyaret eden Yentür, öğrencilerin sahnelediği 'Nezaketin Gücü' adlı drama oyununu izledi; nezaket sandığına not bıraktı; öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Okullarımızın en büyük amacı çocuklarımızı hayata hazırlamaktır. Aslında almış oldukları bilgiyi, okulda öğrendiklerini hayata yansıtmaları ve uygulamaları eğitimin temel amacıdır. Öğrendiklerimiz, bildiklerimiz hayatta bir anlam ifade etmiyorsa, davranışa dönüşmüyorsa o zaman eğitim gerçekleşmemiştir. O yüzden aslında dünya; saygı, sevgi ve nezaket üzerine kuruludur. Bütün bu öğrendiklerimiz aslında bunun temelini teşkil etmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de çok dikkat çekici 2 tane dersimiz var: Ortaokullarda 'Görgü Kuralları ve Nezaket', liselerde ise 'Adab-ı Muaşeret' dersimiz var. Aslında medeniyetimizin kodlarında, bizim kültürümüzün temelinde de insana sevgi, saygı ve nezaket vardır" dedi.

Yentür, "Bu dijital dönüşümle beraber maalesef çocuklarımız çok olumsuz yönde kötü davranışlara, kötü sözlere maruz kalmaktadırlar. Bunu önlemek adına, bunu dillendirmek adına, bunun ortadan kalkması için uygun ortamları, uygun projeleri ve uygun çalışmaları sunmak biz eğitimcilere, ebeveynlere düşen en önemli görev. Bu vesileyle İstanbul'un tüm okullarında bu haftayı 'Nezaket Farkındalık Haftası' ilan ettik. Nezaketle ilgili tüm derslerde, sadece bir dersin konusu değil, aslında tüm öğretmenlerimizin zaten en önemli görevi çocuklarımıza bu insani değerleri aktarmaktır. Bu bir farkındalık ve başlangıç. Bu haftayla başlayıp bu haftayla bitecek birşey değildir. Bunu aslında müfredatın tamamında, bütününde, tüm derslerde öğretmenlerimiz çocuklara; önce kendine saygı duymayı, büyüklerine saygı duymayı, sevmeyi, nezaketli olmayı, gerektiğinde özür dileyebilmeyi, teşekkür etmeyi, en yüce erdem ve değer olarak aktaracaklar. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun toplumun tüm kesimlerinden desteklenmesini istiyoruz. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Çocuklarımızın o güzel kalbindeki güzelliklerin büyüdüğünde de devam edebilmesi için biz büyüklerin onlara güzel ortamları, güzel örneklikleri sunmamız lazım. Sözümüzle, özümüzle ve davranışlarımızın bir bütün olması lazım. Bugün burada gördüğümüz gibi nezaket koridorlarıyla çocuklarımız çok güzel farkındalık oluşturmuşlar. Sevgiyi, saygıyı, teşekkürü, bir güzellik karşısında minnet ve şükran duygularını ifade etmekten çekinmemişler." dedi.

Yentür, "Çocuklarımızla eğitim öğretim sürecindeki eğitimin bu yönünü, nezaket eğitimini bu dönemde işimizin başına koyduk. İstanbul'un tüm sınıflarında bunu yeterince göreceksiniz ve bunu Haziran sonuna kadar çok güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Nezaket, eğitimin temelidir.Akran nezaketi kavramını çok önemsiyoruz. Bir insanda sevgi, saygı ve duyarlılık, empati kavramı varsa zorbalığa veya şiddete başvurması mümkün değil. Bunu önlemek için de sözlerimizi davranışlarımızla bütünleştireceğiz; evde, arabada, trafikte, sokakta, her yerde sevgiyi duymayı, saygı duymayı, özür dilemeyi, teşekkür etmeyi yüce bir erdemli değer olarak göstermemiz biz öğretmenlere, büyüklere düşen en önemli görev. Çocuklarımız bu kavramları hem evde hem sokakta hem her yerde kullanacaklar. Biz bu iyi örneklikleri, güzellikleri yaymak istiyoruz ki kötünün etkisi azalsın" diye konuştu.

Öğrenciler iyilik sözcükleri ve neaket ifadelerini biraraya getirdikleri Nezaket sandığını hazırlayan öğrenci Hira Masal Kabadayı "Bizim burada aslında yaratmak istediğimiz farkındalık nezaket ifadelerinin, iyilik cümlelerinin, davranışlarının önemini göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Gerektiği zaman yardım, gerektiği zaman hoşgörü, sevgi, saygı; hepsini bu kutunun içinde buluşturarak bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Nezaket Haftası'nı beraber, birlikle kutladığımız için hem gururlu hem de mutluyuz. Sadece Nezaket Haftası'na özel değil, her zaman nezaket ifadeleriyle ilgili hem davranmalı hem de sözcüklerini kurmamız gerekir" dedi.Nezaket zincirini hazırlayan öğrenci Rüzgar Duru Bozkurt ise, "Biz sevgiyi, saygıyı, iyiliği ve bütün hepsini anlatmak için bu zinciri yaptık. Nezaket çok önemli bir şey. Her insanın kullanması gerek. Büyük, küçük herkesin birbirine saygı duyması gerek. Çünkü nezaket ifadelerini kullanırsak dünya daha iyi daha güzel bir yer olabilir" şeklinde konuştu.

'Nezaket, Zarafet ve Hitabet' temalı Akran Nezaketi Atölyeleri, İstanbul'un farklı ilçelerinde uygulanarak gençlerin hem yüz yüze hem de dijital ortamdaki tutumlarını dönüştürmeyi amaçlıyor. 2025 yılından bu yana 25 ilçede yapılan atölyelerin bu yıl tüm ilçelere yayılması planlanıyor. Çalışmalarla, sosyal medyada giderek artan kaba sözler, dışlayıcı dil ve zorba davranışlara karşı çocuk ve geçlerde eleştirel farkındalık oluşturulması ve etik duruş geliştirilmesi hedefleniyor.