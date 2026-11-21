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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 8 Kasım'da vefat eden Osmanlı, hukuk ve iktisat tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan tarihçi Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı anıldı.

2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Akarlı'yı anma toplantısı, Fatih'teki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Akarlı'yla ilk kez 1976'da doktora tezi için arşiv çalışmaları yürüttüğü dönemde tanıştığını belirterek, o sırada Akarlı'nın Cebel-i Lübnan üzerine çalıştığını anlattı.

Akarlı'nın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne gelerek dönemin öğretim üyeleriyle görüştüğünü hatırladığını aktaran İpşirli, kendisinin de bu süreçte Akarlı'yı tanıdığını ifade etti.

İpşirli, Akarlı'nın daha sonra Ürdün'e gittiğini ve yaklaşık 5-6 yıl burada kaldığını belirterek, yıllar sonra Süleymaniye Camisi'nde cuma namazının ardından karşılaştıklarını, böylece yeniden iletişim kurduklarını ve sonraki yıllarda görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

"Akarlı, benin için örnek bir tarihçi ve akademisyen"

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şit Tufan Buzpınar da İngiltere'de Orta Doğu üzerine doktora yaptığı dönemde Cumhuriyet dönemi Türk-Arap ilişkilerine ilişkin okumalar yaptığını belirterek, bu süreçte Engin Deniz Akarlı'nın çalışmalarını tanıdığını söyledi.

Akarlı'nın ismine ilk kez 1979'da Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türk-Arap İlişkileri: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte" başlıklı uluslararası konferansın bildirilerini incelerken rastladığını aktaran Buzpınar, Akarlı'nın konferansta "Abdulhamid II's Islamic Policy in the Arab Provinces" başlıklı bir tebliğ sunduğunu belirtti.

Buzpınar, söz konusu konferansın dönemin siyasi ve akademik çevrelerinin ilgisini çeken önemli bir toplantı olduğunu dile getirerek, Akarlı'nın tebliğinin de İngiltere'deki akademik okumaları sırasında karşısına çıktığını ve bu vesileyle ismini notları arasına aldığını anlattı.

"Engin Deniz Akarlı, benim için örnek bir tarihçi ve akademisyen." diyen Buzpınar, hocanın çalışmalarının kendi akademik yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Akarlı'nın özellikle II. Abdülhamid dönemi üzerine yürüttüğü araştırmaların önemine işaret eden Buzpınar, hocanın, dönemi propaganda veya ön yargılar üzerinden değerlendirmek yerine tarihsel gerçekliği içinde anlamaya çalıştığını vurguladı.

Buzpınar, Akarlı'nın çalışmalarını tanımasının ardından kendisini örnek aldığını dile getirerek, 1990'lı yıllarda hocayla yüz yüze görüşme imkanı bulduğunu ve Akarlı'nın hem tarihçiliği hem de akademik yaklaşımıyla kendileri için yol gösterici bir isim olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye'ye büyük bir istek ve heyecanla geldi"

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Uğur ise Akarlı'nın 1945'te Eskişehir'de doğduğunu, ilk ve orta öğreniminin ardından lise eğitimi için İstanbul'a geldiğini anlattı.

Akarlı'nın Robert Lisesi'nde öğrenim gördüğünü ve 1968'de Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan mezun olduğunu belirten Uğur, hocanın daha sonra ABD'ye giderek Wisconsin Üniversitesinde yüksek lisans, Princeton Üniversitesinde ise doktora eğitimini tamamladığını kaydetti.

Uğur, 1976'da doktorasını tamamlayan Akarlı'nın aynı yıl Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde göreve başladığını, o dönemde üniversitede Beşeri Bilimler alanındaki eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü, ilerleyen süreçte Tarih Bölümü'nün kurulması için de önemli çaba gösterildiğini ifade etti.

Akarlı'nın Boğaziçi Üniversitesindeki yıllarına dair Uğur, "Tarih bölümünün kuruluş süreci başlı başına üzerinde durulması gereken bir konu. Bir tarih bölümü nasıl olmalı, tarihçilik nasıl yapılmalı, bunlar açısından önemli bir dönemdi." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur, Akarlı'nın 1983'te Boğaziçi Üniversitesinden ayrılarak Ürdün'e gitmesi kararının arka planına ilişkin hocayla yaptığı bir konuşmayı hatırlattı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e İstanbul Üniversitesi tarafından fahri hukuk doktorluğu ve fahri profesörlük unvanı verilmesinin Akarlı'yı rahatsız ettiğini aktaran Uğur, hocanın bu gelişme üzerine, "Artık ben bu ülkede duramam." dediğini anlattı.

Akarlı'nın Ürdün'de Yermük Üniversitesinde göreve başladığını ve burada da tarih bölümünün gelişimine katkı sunduğunu belirten Yunus Uğur, hocanın 1989'a kadar ülkede akademik çalışmalarını sürdürdüğünü, daha sonra ABD'ye dönerek Washington Üniversitesi St. Louis'de, 1996'dan itibaren de Brown Üniversitesinde yaklaşık 15 yıl ders verdiğini söyledi.

Uğur, Akarlı'nın 2011-2012 akademik yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Şehir Üniversitesinde çalışmaya başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye büyük bir istek ve heyecanla geldi. O dönemde başka üniversitelerden de teklifler vardı ancak İstanbul Şehir Üniversitesini kendi tarihçilik anlayışı açısından önemsiyordu. Türkiye'ye dönmek onun için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Atçıl, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Bostan Berber ve araştırmacı, çevirmen ve yazar Dr. Azize Fatma Çakır da programda konuşma yaptı.

Kaynak: AA