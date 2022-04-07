İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI - Haberler

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İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Yakası, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler

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