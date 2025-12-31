İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

Akom tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son raporuna göre, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı, Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" açıklaması yapıldı.

"YÜKSEK KESİMLERDE 1-5 CM KAR GÖRÜLECEK"

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Beklenen kar yağışının İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde 1-5 cm, şehir merkezinde ise yol kenarları ile çatıları beyazlatacak kadar bir örtü oluşturabileceği ve yağışlı havanın ardından yaşanacak soğuma ile don olayları ve yollarda gizli buzlanma hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

BİR UYARI DA VALİLİKTEN

Öte yandan; İstanbul Valiliği de kentte akşam saatleri itibariyle başlayıp yarın öğlene kadar devam etmesi beklenen kar yağışıyla ilgili uyarı yaptı. Valilik açıklamasına göre yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT

Valilik açıklaması şöyle: "İstanbul'da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."