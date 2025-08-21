İstanbul Havalimanı'ndaki Goril Yavrusu Zeytin, Nijerya'ya Dönüyor

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a transit gidecek bir kargonun içinde bulunan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusu "Zeytin", Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Nijerya'da doğal ortamına kavuşması için hazırlanıyor.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gorilla gorilla" cinsi yavru, cam odada gözetim altından çıkarak, hayvanat bahçesindeki doğal alanında bakıcılarıyla birlikte oyun oynuyor.

Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekilerin ilgisini çeken goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin'in Nijerya'dan Tayland'a gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu hatırlattı.

Zeytin'in sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda yankı oluşturduğuna işaret eden Çokçetin, uluslararası düzeyde, özellikle Birleşmiş Milletler ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin (CITES) Sekreteryası tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Çokçetin, yapılan incelemeler sonucunda gorilin CITES'e ilişkin belgesi olmadığı için ekipler tarafından el konulduğunu söyledi.

Zeytin'in daha sonra steril ve korunaklı bir ortamda bakımlarının yapılarak kontrollerinin sağlandığını aktaran Çokçetin, "İlk bulunduğunda çok korkmuş bir vaziyetteydi, bayağı bitkin düşmüştü. Şimdi gördüğünüz gibi durumu gayet iyi. Artık göğsüne vurmaya başladı, salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşiyor." ifadelerini kullandı.

Çokçetin, Zeytin'in ilk geldiğinde boyunun 62 santimetre olduğunu, şu an ise 80 santimetreye ulaştığına değinerek, "Kilo olarak da 9 kiloydu geldiğinde, şu anda yaklaşık 16 kiloya ulaştı. Sağlığı gayet yerinde, hayata daha olumlu bakıyor. Geniş bir katılımla anket düzenlemiştik, ismi de orada Zeytin olarak vatandaşlarımızın tercihleri yönünde belirlendi. Hepimizin Zeytin'i oldu o günden beri." diye konuştu.

Zeytin'in Nijerya'ya gidişine ilişkin Çokçetin, şunları kaydetti:

"Nijerya'dan geldiği için sözleşme kapsamında ihraç edilen ülkenin talep etmesi halinde tekrar oraya gönderilmesi gerekiyor. Nijerya da bizden resmi talepte bulundu. Biz orada uygun koşullarda bakılıp bakılmayacağına, hem iklim koşulları anlamında hem de diğer gorillerin olup olmaması yönüyle bütün şartları taşıyıp taşımadığını incelediğimiz için biraz zaman aldı bu süreç. Şu anda hem resmi talep hem de taahhütleri aldığımız için artık geri gönderme sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda Zeytin'i tekrar Nijerya'ya göndereceğiz."

Çokçetin, Zeytin'in bakımları ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Ona ev sahipliği yapmaktan, sağlığına kavuştuğunu görmekten mutluluk duyduk. Ama ait olduğu yere onu uğurlamak da bizim üzerimize düşen bir görev. Süreç tamamlandığında Zeytin, Türk Hava Yollarının desteğiyle, kurallara uygun bir şekilde yola çıkacak." ifadelerini kullandı.