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İstanbul Havalimanı'nda Polis İntiharı: CHP'den Sert Açıklama

İstanbul Havalimanı'nda Polis İntiharı: CHP'den Sert Açıklama
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İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde görevli bir polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, artan polis intiharlarına dikkat çekerek sorumluların gereğini yapmadığını ifade etti.

(İSTANBUL) - İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde görevli polis memuru beylik tabancasıyla canına kıydı. Olay üzerine bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, polis intiharlarına dikkati çekti ve "Kimse bu polisler neden intihar ediyor diye sormuyor... Bunun sebepleri de, çözümleri de bellidir. Gereğini yapmayanlar bu ölümlerin asli failidir" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde görevli polis memuru bu sabah beylik tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan: Polis intiharları normal karşılanamaz

Olay üzerine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, son dönemde artan polis intiharlarına dikkati çekti ve "Kimse bu polisler neden intihar ediyor diye sormuyor... Bunun sebepleri de, çözümleri de bellidir. Gereğini yapmayanlar bu ölümlerin asli failidir" dedi. Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Polis İntiharları devam ediyor. Bir polis kardeşimiz daha kendi canına kıydı. İstanbul Yeni Havalimanı, Havalimanı Şube Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği'nde görevli kardeşimiz yaşamına son vermiş. Kimse bu polisler neden intihar ediyor diye sormuyor. Sorana da bu meslek hastalığıymış, doğal bir ölümmüş gibi cevap veriyorlar. Polis intiharları normal karşılanamaz. Bunun sebepleri de, çözümleri de bellidir. Gereğini yapmayanlar bu ölümlerin asli failidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Havalimanı Murat Bakan İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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