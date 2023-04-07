İstanbul Havalimanı'nda metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri kargo biriminde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurt dışına gideceği belirlenen bir kargo incelemeye alındı. Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo gönderisi narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan gönderinin içerisinde iki adet süs eşyası olduğu görüldü. Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alınarak süs eşyaları uyuşturucu testine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 6 kilo 450 gram ağırlığında süs eşyası görünümünde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.