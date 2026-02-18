Haberler

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Afrika Papağanları Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Afrika Papağanları Ele Geçirildi
Güncelleme:
Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki yolcunun bagajında yapılan aramada, nesli tehlike altında olan 20 Afrika gri papağanı ele geçirildi. Papağanlar, gerekli belgeleri olmadığı için gümrük muhafaza ekipleri tarafından el konularak koruma altına alındı.

LİBYA'DAN İstanbul Havalimanı'na gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika papağını ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza ekipleri iki yolcunun bagajlarını aramak için durdurdu. Libya'dan gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika gri papağanı ele geçirildi. Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES) Ek-1 listesinde yer alan bu türlerin gerekli belgelerinin bulunmaması üzerine, gümrük muhafaza personellerince el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika gri papağanları koruma altına alınırken, iki yolcu hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
