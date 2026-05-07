Haberler

İstanbul Havalimanı'nda 19 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 İngiliz yolcu kamerada

İstanbul Havalimanı'nda 19 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 İngiliz yolcu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'dan Londra'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda yakalanan iki İngiliz yolcunun valizinde 19 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 17 milyon lira olarak belirlendi.

TAYLAND'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu valizlerinde 19 kilo 260 gram uyuşturucu ile yakalandı. Piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuya ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek 2 İngiliz yolcuyu takibe aldı. Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

VALİZDE BULUNDU

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'ye ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu. Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'Esrar' olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.

ŞÜPHELİLERİN HAVALİMANINDAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

Rezilliğini skandal sözlerle savundu: Namus gitti diyorlar ama...
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Pompada çifte değişim
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

Ölümcül virüsün ele geçirdiği dev gemi o ülkeye doğru yola çıktı
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

Rezilliğini skandal sözlerle savundu: Namus gitti diyorlar ama...
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası

Anne ile kızına yapılan hadsizliğin bedelini ödediler
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı

Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı