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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

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AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 7-13 Eylül hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1643 uçuşla Amsterdam Schiphol ve Paris Charles De Gaulle havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 7-13 Eylül hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1643 uçuşla Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), EUROCONTROL European Aviation Overview raporunda yer alan 7-13 Eylül 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye havalimanlarında iniş ve kalkışlarda günlük ortalama 4 bin 191 uçuş gerçekleşti. Türkiye, bu sayı ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı. Aynı dönemde uçuş sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 2 azaldığı, 2025 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 2 arttığı belirtildi.

THY VE PEGASUS AVRUPA'DA İLK 10'DA

Rapora göre 2026 yılının söz konusu döneminde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 havayolu işletmesi arasında Türk Hava Yolları, günlük ortalama 1831 uçuşla 2'nci sırada yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise günlük ortalama 703 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havayolu arasında 10'uncu sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarına ilişkin verilere göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında 10'uncu sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 1413 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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