İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, çalışmalar sırasında bir anda çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
ÇÖKME ANI KAMERADA
5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında çökmesi büyük panik yaratırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.