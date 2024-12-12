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İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, çalışmalar sırasında bir anda çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

ÇÖKME ANI KAMERADA

5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında çökmesi büyük panik yaratırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.

İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıokan:

işte İmamoğlu belediyeciliği yazıcak koyunlar, toz bulutu halinde uzaklardan buraya doğru geliyorlar görebiliyorum.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

İmamoğlu diyenler 20 seneden fazla önce yapıldı bunlar AKm@l@r

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Istabulda binaların yarısı çürük yıkılmak üzere olan çok bina var

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıMuammer Top:

ne alaka akp nin 22 yıllık iktidarı

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Yarın 13ncü Cuma

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Yıkımlar çok çok tehlikeli yapılıyor istanbulda

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Haber YorumlarıTugberk null:

Şerefli namuslu siyasetçiler istifa eder . Avrupa da bir hataları olduğu zaman kim olursa olsun kim sorumluysa hemen bu gibi durumlarda istifa ediyor. Bizim siyasetçiler ise halkı hortumlama derdinde . Sonra yok sen Akp lisin sen CHP lisin diye cahil kafalar birbirinize sallayın. İşte cehalet işte ülkenin içine düştüğü durum

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Haber YorumlarıTugberk null:

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Artık gerçekten sıkıldım. Psikolojim alt üst oldu. Haberler bile artık istediğine yorum açıyor istemediğine açmıyor. Gazetecilik bile bitmiş arkadaş. İstediğini yayınlıyor istemediğini yayinlamiyor. Bundan sonra ne haber bakacağım nede takip edeceğim. Size tavsiyemdir. Hayatijizda bir düzen bir huzur istiyorsanız haberlerden uzak kalın.

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