İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ÇÖKME ANI KAMERADA

5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında çökmesi büyük panik yaratırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.