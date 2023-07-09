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İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen Düzensiz Göçmenlere yönelik denetimlerde 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul genelinde 511 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen Düzensiz Göçmenlere yönelik denetimler 511 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, dün İstanbul genelinde Düzensiz Göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Güncel

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