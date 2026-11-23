İstanbul Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı, 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fatih'te Haseki Tramvay Durağı yakınında tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı; yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı, trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA