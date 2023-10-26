Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu site elektriksiz kaldı: Burası tamamen mahrumiyet bölgesi

Esenyurt'ta, 600 dairenin bulunduğu siteye, elektrik dağıtım şirketinin istediği güvence bedeli ödenmediği için elektrik verilmiyor. Site sakinleri, eski yönetimin elektrik sağlanması için kendilerinden 3 milyon 600 bin lira para topladığını, fakat sorunun hala çözülmediğini söylüyor. Site sakinlerinden Murat Turhan, "Elektrik gittiği zaman su da gidiyor. Su olmadığı zaman millet tuvaleti de kullanamıyor. Yani burası tamamen mahrumiyet bölgesi oluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu sitede uzun zamandır elektrik sorunu çözülmedi. Elektrik dağıtım şirketinin istediği güvence bedeli ödenmediği için site elektriksiz kalırken, site sakinleri elektrik sağlanması için kendilerinden 3 milyon 600 bin lira para toplanmasına rağmen sorunun çözülmediğini söyledi.

SİTE SAKİNLERİNDEN 3 MİLYON 600 BİN LİRA TOPLANDI

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 600 dairenin bulunduğu bir sitede, belediye tarafından iskan verilmediği için yıllardır dairelere şantiye elektriği sağlanıyor. Yaklaşık 10 ay önce site yönetimi, daire sakinlerinden elektrik dağıtım şirketine verilmek üzere her daireden 6 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lira toplandı. Toplanan bu para ile güvence bedelini ve elektrik sorununu çözeceğini söyleyen site yönetimi, güvence bedelini ödemediği için vatandaşlar aylardır elektrik sorunu yaşıyor. Site sakinleri bir taraftan elektrik sıkıntısı yaşarken diğer taraftan ise şantiye elektriği kullandıkları için faturaları da yüksek geliyor. Site sakinleri yaşadıkları sorun nedeniyle site önünde toplanarak site yönetimini protesto ettiler.

"ESKİ YÖNETİMİN YAPTIĞI YANLIŞLIKLAR"

Sitenin yeni yönetim kurulu başkan yardımcısı Hasan Sivri, "5 günlük yönetim kurulu başkanıyım. Eski yönetimin yapmış olduğu yanlışlıklar ve eksiklikler, farklı sözleşmelerde yapılan eksiklerden dolayı şu anda bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bu elektriğin kesilmesinin sebebi elektrik dağıtım şirketinin güvence bedeli adı altında bizden 1 milyon 700 bin liralık bir meblağ istemesidir. Zaten geçmiş dönemde yaşanan borçlardan dolayı mağduriyet yaşanıyor. Bugün elektrik dağıtım şirketine gittik. Bu parayı ödeyemeyeceğimizi ve saatin müteahhit firma adına olduğu için kendi adımıza yani site yönetimi adına verilmesini talep ettik. Ona çıkacak olan depozitoyu ödeyeceğimizi çünkü yönetim adına olduğu için yönetimin depozitosu olacak. Ama 1 milyon 800 bin lirayı yatırdığımızda yarın bu depozitonun bize geri dönüşü olmayacağı dolayısıyla kat maliklerinin mağdur olacağı için sıcak bakmadık" dedi.

"BURASI TAMAMEN MAHRUMİYET BÖLGESİ"

Daire sakinlerinden Murat Turhan, "Son bir seneden beri süren bir sıkıntı. Ama son bir, iki aydır bu sıkıntı daha da arttı. Elektrik yok. Binanın iskanı olmadığı için elektrik gidiyor 3 gün 4 gün gelmiyor. Elektrik gittiği zaman ocakta gidiyor, ocak gittiği için insanlar yemeklerini yapamıyor. Elektrik gittiği zaman su da gidiyor. Su olmadığı zaman millet tuvaleti de kullanamıyor. Yani burası tamamen mahrumiyet bölgesi oluyor. Benim bir buçuk yaşında çocuğum var, ben üç gündür çocuğuma süt kaynatamıyorum. Durumun fatura ödememekle alakası yok, iskan olmadığından dolayı belediye buraya elektrik vermiyor. Geçici işlerle elektriğe bir çözüm bulamadılar. Yönetim kurulu başkanı var söylüyoruz durumu çözüm yok. 1 milyon 800 bin lira para yatırılması lazım, 600 adet daire var burada, bir sene önce daire başına 6 bin lira para alındı, bireysel elektriğe geçilecek diye. Yaptıkları iş sadece 6'şar bin lira daire başına para aldılar, evlere gelip evdeki sigortaları söküp ucuz bir sigorta taktılar" diye konuştu.