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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Maltepe'de Narkotik Uygulamasını Denetledi

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Maltepe'de düzenlenen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetleyerek, bu tür uygulamaların güvenlik ve huzur için önemli olduğuna dikkat çekti. Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda bir gelecek meselesi olduğunu vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Maltepe'de gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla, Maltepe'de eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamaya dedektör köpekler de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri denetlemek için Emek Caddesi'ndeki uygulama noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur." anlayışıyla bugün de Maltepe'de olduklarını söyledi.

İlk olarak Esenyurt'ta başlayan uygulamanın 12'ncisini bugün Maltepe'de gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Narkotik ağırlıklı bir uygulama. 20 sabit noktada, 18 farklı mahallemizde, 620 personelimizle uygulamamızı başlattık. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir gelecek meselesi. Arkadaşlarımızla sokak sokak uyuşturucu tacirleri, zehir tacirleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, burada en büyük desteğin yine İstanbul halkı olduğunu ifade ederek, "İstanbul halkımızın desteğiyle daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşamak istiyoruz." dedi.

Selami Yıldız, denetimler sırasında durdurulan araçlardaki bazı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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