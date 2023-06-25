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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir

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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, yasak olmasına rağmen Şişli'de sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan LGBT'li bir grupla tartıştı. Zengin, kendisini kışkırtmaya çalışan bir kişiye "Daha çok bağır. O parmağını indir" diye yanıt verdi.

Her yıl Haziran ayının sonunda gerçekleşen Onur Haftası kapsamında LGBT'li gruplar, yasak olmasına rağemen İstanbul'un birçok noktasında yürüyüş için toplandılar.

Şişli'de sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan LGBT'li bir grup ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, arasında gerginlik çıktı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zengin, kendisini kışkırtmaya çalışan bir kişiye "Daha çok bağır. O parmağını indir" diye yanıt verdi.

Nişantaşı Mıstık parkta buluşan LGBT'li bir grup basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Şakayık Sokak'ta yürüyüş yaptı. Grup olaysız bir şekilde dağılırken, polis ekipleri sokakta bulunan 4 kişinin yanına geldi. Gazeteci oldukları öğrenilen iki kişi serbest bırakılırken, Avukat olduğu öğrenilen D.Ö. ile dansçı olduğu öğrenilen S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurmuştu. "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir" ifadelerine yer veren Gül, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

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Yorumlar (2)

Nilay Durmaz:

Bunların neyin kafasını yaşıyor. Sana karışan eden yok ne istersen zaten yapabiliyorsun. Daha ortaya çıkıp bağırmak hak özgürlük çığlıkları falan ne demek. Amaç nedir. Gelecek nesli bozmak üremeyi azaltmak mı.

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cemil karaca :

Yazıklar olsun iç işleri bakanının değiştiği nasılda belli oluyor eski bakan olsaydı bunlar adım atabilirmiydi,iç işleri bakanlığı kibar adamların yapacağı iş değil öyle rica ediyorum lütven bu sözlerle görev yapılmaz bakan böyle olursa emniyette böyle sözle iş yapmaya çalışır.

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