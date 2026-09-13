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İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyununu Bulgaristan'da sahneledi

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor' oyununu Bulgaristan'da sahneledi
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyununu, Bulgaristan'ın Filibe kentinde sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyununu, Bulgaristan'ın Filibe kentinde sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde, "Kavşakta Tiyatro" festivali kapsamında, Filibe Drama Tiyatrosu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularınca "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu sahnelendi.???????

Matei Visniec'in kaleme aldığı oyun, palyaço gösterisi ile gerçek hayat arasındaki ilişkiden hareketle, sanatçıya, zamana ve unutulma korkusuna dair insani bir hikayeyi anlatıyor.

Filibe'de uzun bir aradan sonra sahnelenen ilk Türkçe tiyatro eserlerinden biri olan oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün desteği ve Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun girişimleriyle festival programına dahil edildi.

İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, eseri Bulgaristan'daki soydaşlar ve tiyatroseverlerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav da gelecek dönemde karşılıklı turnelerin yanı sıra Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali kentinde Türkçe tiyatro geleneğinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirterek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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