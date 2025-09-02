İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, George Enescu Festivali'nde Sahne Alacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "George Enescu Festivali"nde sahne alacak.

Uluslararası alanda tanınmış şef, solist ve orkestraların buluştuğu festival, 67 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk orkestrasını ağırlayacak.

Orkestra, iki yılda bir düzenlenen ve Romanya'nın önemli kültürel etkinliklerinden biri olan festival kapsamında, 7-8 Eylül'de Köstence'de, 10 Eylül'de Targu Mure?'te ve 12 Eylül'de Craiova'da konser verecek.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İDSO, dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa'ya eşlik edecek.

Programda Enescu'nun "Keman ve Orkestra için Balad" eseri, Mendelssohn'un Keman Konçertosu, Cemal Reşit Rey'in "Güneşli Manzaralar" eseri ve Beethoven'ın "1. Senfoni" adlı yapıtı seslendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, DenizBank ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen turne, Romanya Kültür Bakanlığı ve bağlı kurumların yanı sıra İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından da destekleniyor.

Besteci George Enescu'yu ölümünün 70. yıl dönümü dolayısıyla anan festivale dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla sanatçı, şef ve orkestra katılacak.

Yedi büyük seriden oluşan 95'ten fazla konser ve performans gerçekleşecek.

Programda, Bükreş Ulusal Operası prodüksiyonunda Stefano Poda imzalı "Oedipe" de dahil olmak üzere George Enescu'nun 45'ten fazla eseri, senfonileri, Rumen rapsodileri, orkestra için süitler ve çok sayıda oda ve koro eseri yer alacak.