İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü 'Son Veda' ile Anacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Samsun Devlet Opera ve Balesinin hayata geçirdiği "Son Veda" eseriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği orkestra, 7 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra, 57 yıllık yaşamında ölümsüz bir esere imza atarak, Türkiye'ye özgür ve demokratik bir cumhuriyet armağan eden Atatürk'ü anmak üzere özenle seçilmiş bir repertuarı sanatseverler için yorumlayacak.

Senfonik müzikle farklı türleri başarıyla birleştiren piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, eserin müziklerine imza attı. Şef Kıvanç Tepe'nin orkestra düzenlemelerini yaptığı eserde Atatürk'ün hayatından kesitler de canlandırılacak.

Etkinlikte, Kıvanç Tepe yönetimindeki İDSO, Sirene Filarmoni Korosu, Samsun Devlet Opera ve Balesi (DOB) solist sanatçıları Şahan Gürkan, Eda Bingöl Gürkan, Leyla Ceren Koç, İpek İncekaş, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, Antalya DOB piyano sanatçısı Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak'ın performanslarıyla sahneye taşınacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 21 Kasım'da Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştirilecek "Öğretmenler Günü Konseri" ile sürecek.