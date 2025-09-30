İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2025-2026 Sezonunu Açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının (İDSO) 2025-2026 sezon açılış konseri 10 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl kuruluşunun 80. yılını kutlayan orkestranın yeni sezonuna ilişkin detayların açıklandığı basın toplantısı, AKM fuaye alanında yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, konuşmasında İDSO'nun birçok saygın akademisyen, eleştirmen, sanat kurumu ve toplulukların yanı sıra sanatseverlerden de övgü aldığını söyledi.

Açılış konserine, sanatçıların ve yönetici kadroların titizlik ve heyecanla hazırlandığını vurgulayan Belviranlı, şöyle konuştu:

"Bu özel gecede, klasik müziğin iki unutulmaz eseri müzikseverlerle buluşacak. Programın ilk bölümünde, Maurice Ravel'in 'Sol Majör Piyano Konçertosu' seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise Johannes Brahms'ın görkemli şaheseri olan '4. Senfoni' sanatseverlerle buluşacak. Açılış konserinin solisti, dünya sahnelerinden tanıdığımız ünlü Rus piyanist Nikolay Lugansky, orkestra şefimiz ise İDSO ile uzun yıllara dayanan birlikteliğini, üslubu ve dinamizmine başarıyla aktaran İtalyan şef Antonio Pirolli olacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestramız, açılış konseriyle başlayacak yeni sezonda müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor."

"Orkestramızın 80. yılı özel projelerle anlam kazanacak"

Belviranlı, sezon boyunca hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarının hem de Türk bestecilerin muhteşem eserlerinin müzikseverlerle buluşacağını belirterek, "Orkestramızın 80. yılındaki bu sezonda, dünya klasik müzik tarihinin abideleşmiş isimlerinin eserleri yanında, Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi Cumhuriyet'imizin öncü bestecilerine de her zaman olduğu gibi özel bir yer açıyoruz. Orkestramızın 80. yılı, özel projelerle daha da anlam kazanacak. Her konser, geçmişimize bir saygı duruşu, geleceğimize umut dolu bir sesleniş olacak. Aralık ayında gerçekleştireceğimiz 80. Yıl Konseri'nin de şimdiden müjdesini vermek isteriz. İDSO ile her konser ayrı bir evren, her eser ayrı bir hikaye olacak." dedi.

İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan ise müzikseverleri 10 Ekim'deki açılış konserinde görmekten mutluluk duyacaklarını belirterek, "İDSO olarak repertuvar seçiminde daima çeşitliliği ve yeniliği ön planda tutuyoruz. Baroktan klasik döneme, romantizmden modern döneme uzanan geniş bir yelpazeyle, bütün bir müzik tarihinin renkli panoramasını sanatseverlere sunmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçüközkan, "Bu sezon da her konser kendi içinde ayrı bir hikayeyi anlatacak. Tüm repertuvar bir araya geldiğinde, 80'inci yılımıza yakışır büyük bir müzikal yolculuğa tanıklık etmiş olacağız. Umuyoruz ki müziğin kültürel hafızasına dokunan bu sanat yolculuğunda tüm dinleyicilerimiz bize eşlik eder." diye konuştu.

İDSO Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura da yeni sezon konserlerine ve eserlere ilişkin bilgi vererek, "Bizler de değerli müzikseverlere 80. yılımızda, yine buradan mutlu ayrılacağınız konserler sunmanın heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Orkestra, bu sezon 80. yılını kutlayacak

İDSO her sezon olduğu gibi bu yıl da hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarını hem de Türk bestecilerinin eserlerini dinleyicilerle buluşturacak.

Orkestranın 80. yılını da kutlayacağı bu sezon, bu iki çizgiyi güçlü bir dengeyle bir araya getirerek Beethoven, Brahms, Ravel, Debussy ve Tchaikovsky gibi dünya müzik tarihinin dev isimlerinin eserleriyle evrensel bir çizgi sunarken, Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi Cumhuriyet döneminin öncü bestecilerine de özel bir yer açacak.

Bu sezon sahnede Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden önemli şefler, solistler ve müzisyenler sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılarla yapacağı işbirlikleriyle uluslararası bir perspektif sunarken, Türk sanatçıların sahnedeki ustalıkları ve ulusal kimliği yansıtan saygın duruşuyla sezonun ruhunu tamamlayacak.

Açılış konserinde orkestrayı İtalyan şef yönetecek

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 10 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış konserinde orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek. Konserin solisti dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky olacak.

Repertuvarda Maurice Ravel'in caz esintileriyle bezenmiş Sol Majör Piyano Konçertosu ve Johannes Brahms'ın senfonik repertuvarın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen 4. Senfonisi yer alacak.

Programın ilk bölümünde, Maurice Ravel'in cazın renkleriyle bezenmiş zarif bir üslup içinde yazdığı Sol Majör Piyano Konçertosu seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise Johannes Brahms'ın senfonik literatürün doruk noktalarından biri olarak kabul edilen 4. Senfonisi yorumlanacak.