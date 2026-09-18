İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezona Beethoven'ın '9.Senfonisi' ile başlıyor

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2026-2027 sanat sezonunu Beethoven'ın 9'uncu Senfonisi ile açıyor. Sezonun açılışı 19 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, " Yeni sezonda yeni bale, opera ve modern dans eserlerimiz var. Özellikle 19 Eylül'de Beethoven 9'uncu Senfoni ile birlikte sezonumuzu açıyor olacağız." dedi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), yeni sezonda opera, bale, modern dans ve çocuk eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla sanatseverlerle buluşacak. Türk bestecilerin eserlerinin yanı sıra dünya opera ve bale repertuvarının seçkin yapıtları da AKM ile Kadıköy'deki Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek. Bale programında 'Romeo ve Juliet', 'Momentum' ve 'Giselle' bulunurken, modern dans programında ise 'Deliriyum', 'Pinokyo.exe' ve 'Dans Adrenalin' sanatseverlerle buluşacak. Çocuklar için 'Külkedisi' ve 'Küçük Prens' de yeni sezon programında yer alacak. İDOB ayrıca 'Ulusal Müziğimiz', 'Musica Poetica', 'Opera Studio' ve 'Tarihin İzinde' konser serileriyle yeni sezonda farklı dönem ve müzik anlayışlarını da sanatseverlerle buluşturacak.

'19 EYLÜL'DE BEETHOVEN'UN 9. SENFONİSİ İLE SEZONUMUZU AÇIYORUZ'

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, "Yeni sezonda yeni bale, opera ve modern dans eserlerimiz var. Özellikle 19 Eylül'de Beethoven 9'uncu Senfoni ile birlikte sezonumuzu açıyor olacağız. Bununla birlikte 10 Ekim'de Turgay Erdener'in 'Afife' balesi var. 'Afife' balesiyle Beyhan Murphy imzasıyla Turgay Erdener'in bu başyapıtını sahneliyor olacağız. Ekim ayında tekrar 'Lucia di Lammermoor' eserimiz var. 'Romeo ve Juliet' balemiz devam ediyor. Bununla birlikte Kasım ayında tekrar 'Edusa' eserimiz İskender Pala'nın librettosunu yazdığı, Güldiyar Tanrıdağlı Türkiye'deki ilk opera bestesi yapan kadın olarak da kendisi tarihe geçti çok önemli bir eser bıraktı kültür hazinemiz adına. 'Fındıkkıran' balemiz Teatro Lirico Di Cagliari'ye bir turne yapacak. Bu uluslararası alanda bizim için çok önemli bir adım. Bale topluluğumuz ilk defa bu kadar büyük hacimde bir tiyatroya bir prodüksiyonumuz turne yapacak. Yine ilklere imza atan bir topluluk olma gururunu yaşıyoruz; çünkü Atatürk Kültür Merkezi vitriniyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi uluslararası anlamda çok önemli iletişimler elde etti ve Türkiye'deki şu an kültür sanat alanında en hacimli ve en büyük prodüksiyonlara imza atan kurum niteliğinde" dedi.

'YİNE BİR DÜNYA PRÖMİYERİNE İMZA ATIYORUZ'

Akgün, "Bununla birlikte ocak ayı itibariyle 'Falstaff' operamızı Süreyya Operası sahnesine tekrar geri döndürüyoruz; çünkü Kadıköy yakasında seyircimiz bizi çok özlüyor. Bununla beraber yine bir dünya prömiyerine imza atıyoruz. Biliyorsunuz kuruluş ilkelerimiz Türk kültür ve sanat yaşamını desteklemek, hedeflerimiz de çağdaş Türk bestecilerini destekleyip bu türlü sahne eserleri yaratmak. O yüzden Selman Ada'nın 'Palto' operasının dünya prömiyerini gerçekleştireceğiz. İlk temsilimizi de Selman Ada yönetecek, yine bu etkinliğimiz Kadıköy Süreyya Operası sahnesinde olacak. Bununla birlikte bale topluluğumuz George Balanchine'in 'Tchaikovsky Serenade' üzerine yaptığı koreografiyi gerçekleştirecek. Biliyorsunuz onun eserleri dünyada çok nadir bale topluluğu tarafından sahneleniyor, o yüzden bizim için büyük bir gurur olacak. 'Circle of Fifth' ve Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi üzerine Alper Marangoz'un koreografisini yaptığı 'Köçekçe' adlı eseri sanatseverlerle birlikte olacak. Biz opera bale prodüksiyonlarımıza Puccini'nin şaheseri Turandot'la bu sezona son vereceğiz. 8 Mayıs'ta 'Turandot' eseri gerçekleşecek. " dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR DÜZLEMDEYİZ'

Akgün, "Kurum olarak opera bale etkinliklerimizde gençler ve çocuklar için ayrı bir paragraf açılması gereken bir düzlemdeyiz. 'Küçük Prens' ve 'Külkedisi' çocuk operalarımız devam ederken 'Kayıp Oyuncak' isimli çocuk balemiz de Ebru Cansız imzasıyla Kadıköy Süreyya Operası sahnesinde bizlerle beraber olacak" ifadelerini kullandı.

'12 ÖNEMLİ OPERA OTORİTESİ 10 GENÇLE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPACAK'

Caner Akgün, "Bununla birlikte bizim çok güvendiğimiz, çok inandığımız projemiz 'Opera Studio İstanbul' ikinci senesini bu sene yaşayacak. 12 önemli opera otoritesi seçmiş olduğumuz 10 gençle beraber masterclass çalışmaları, atölye çalışmaları yapacak. Aynı zamanda bu gençler bizim opera eserlerimizde de sahneye çıkacaklar. Bu Türkiye adına bir ilk ve bu ilki yaşatıyor olmak, sürdürülebilir bir şekilde devam ettiriyor olmak ve gençlere umut olmak, diğer otoritelere de ilham olmak bu anlamda bizi çok mutlu ediyor bu anlamda. Erika Silgoner geçen sene Pinokyo.exe yapmıştı, yine sezonumuzda var. Modern dans topluluğumuzun sorumlusu Canberk Yıldız'ın devam eden Deliryum projesi var; ama öyle bir eser var ki şu an dünyada biricik koreograflardan Fernando Melo 24 Ekim'de 'Rüzgar Ağacı' projesiyle bizimle beraber olacak. Bu eserin iki özelliği var. Biri Fernando Melo Modern Dans topluluğuyla buluşuyor. İkincisi İstanbul Devlet Opera Balesi şehirde yaşayan, ülkemizde yaşayan ve sürdürülebilir kültür sanat organizasyonlarıyla işbirliği yapıyor ve biz artık son yıllarda bunu çok sıcak ve çok yakın ilişkiler kurmaya başladık ve artık İstanbul Devlet Opera Balesi sadece ülkemizde değil, dünyadaki diğer kültür sanat organizasyonlarıyla da işbirliği halinde dev adımlar atmaya devam ediyor." dedi.

'HERKESİN KENDİNDEN BİR PARÇA BULACAĞINA İNANIYORUM'

Akgün son olarak, "İstanbul Devlet Opera Balesi yaklaşık yüzde 92 doluluğuyla 30 yaş altı seyirci kitlesiyle ve yarattığı prodüksiyonlarla önemli sezonlara imza atıyor ve imza atmaya devam edecek. Çünkü kurumumuz hem geleneksel yapısı hem de coğrafyamız içerisindeki bütün konuları hassasiyetiyle kurduğu repertuar dengesiyle ilerleyen yıllarda da parıldamaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu sezon herkesi İstanbul Devlet Opera Balesi'nin etkinliklerine bekliyorum. Herkesin kendinden bir parça bulacağına inanıyorum. Bu keyfi hep beraber yaşayalım. Bütün izleyenleri, bütün sanatseverleri etkinliklerimize bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı