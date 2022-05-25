İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Mançalı Adam" operasını sahneledi - Haberler

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Mançalı Adam" operası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, 65. doğum gününde "Don Kişot" rolüyle emekliye ayrıldı.

Çok sayıda sanatseverin izlediği ve uzun süre ayakta alkışlanan müzikalin ardından sahneye çıkan AKM Genel Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, Arıkan ile 1981'de başlayan uzun süreli dostluğu olduğunu belirterek, "Bu yolculukta birbirimizi hiç yalnız bırakmadık. Hem sanatçı olarak hem de özel yaşantılarımızda, kişisel olarak çok şey paylaştık. Ben kendisini her zaman çok yakından takip ettim. Sanatçı, sanat yaşamına çok yoğun emek veriyor. Bunun için de sanatçının emek harcadığı sanatında, emekliliği olmuyor. Suat kardeşim, bu gece de olağanüstü bir performansla sanatını taçlandırdı." diye konuştu.

Başkareograf Ayşem Sunal Savaşkurt da Arıkan'ın işini her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade ederek, kariyerine ilişkin izleyicilere bilgi verdi.

Mançalı Adam'da "Don Kişot" karakterini canlandıran Arıkan'ın, Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil ettiğine dikkati çeken Başkurt, İtalya tarafından sanatçıya şövalyelik unvanı verildiğini söyledi.

Mitch Leigh'in bestelediği, metin ve şarkı sözü Dale Wasserman ve Joe Darion tarafından yazılan müzikal, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirildi. Eserin yönetmenliğini Murat Göksu üstlendi.

Eserde orkestrayı Hüseyin Kaya yönetirken, dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Gizem Betil ve ışık tasarımını ise Taner Aydın yaptı.

Dünya prömiyeri 1965'te Connecticut'ta, Broadway prömiyeri ise yine aynı sene gerçekleşen eserin konusu şöyle:

"Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve 'Mançalı Don Kişot' hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot'un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar."

Don Kişot" rolünde Suat Arıkan, "Sancho" rolünde Yücel Özeke, "Aldonza" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Hancı" rolünde Barbaros Taştan, "Rahip" rolünde Ufuk Toker, "Dr. Carrasco" rolünde Can Reha Gün, "Antonia" rolünde ise Begüm Karacasu Lazarov rol aldı.