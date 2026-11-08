İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotinden korumak için dört acil eylem çağrısı yaptı

11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı'nın sonunda açıklanan İstanbul Deklarasyonu'nda, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve özellikle çocukların nikotin bağımlılığından korunması için uluslararası topluma dört acil eylem çağrısında bulunuldu.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile Avrupa Sigara ve Tütün Önleme Ağı (ENSP) işbirliğiyle düzenlenen 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı sona erdi.

Konferans kapsamında 300'ün üzerinde yabancı akademisyen ve uzmanın yer aldığı çok sayıda oturum gerçekleştirildi. Üç gün boyunca devam eden konferans, yerli ve yabancı toplamda yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getirerek tütün kontrolü alanında uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sundu.

Konferansın sonunda ENSP Başkanı Prof. Panagiotis Behrakis, İstanbul Deklarasyonu'nu paylaştı. Deklarasyonda, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulandı, özellikle çocukların nikotin bağımlılığından korunması için uluslararası topluma dört acil eylem çağrısı yapıldı.

Deklarasyonda çocukların nikotin bağımlılığından korunmasının ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikli bir konu olarak ele alınması, gelişmekte olan çocuk beyninin nikotinin zararlı etkilerine karşı hassasiyetinin kabul edilmesi, çocukları hedef alan ürün özellikleri ile pazarlama uygulamalarının derhal yasaklanması, çocuklara yönelik eğitim ve iletişim programlarının geliştirilerek hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tütünsüz ve nikotinsiz bir Türkiye

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, bağımlılık endüstrisinin güçlü faaliyetlerine karşı mücadelenin daha büyük bir kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılık endüstrisinin, insanları öldürmek, bağımlı ve hasta yapmak için çok büyük bir azimle çalıştığını belirten Dinç, "2003 yılından bu yana Türkiye'de olmaz denilen şey oldu. Sigarayla, tütünle alakalı kimsenin inanamadığı düzenlemeler çok başarılı bir şekilde uygulandı. Çok sayıda insanımızı tütünden kurtarmış olduk. Ama yine yetmez. Daha fazla düzenlemeye, daha fazla uygulamaya ihtiyaç var. Bu noktada da çok heyecan duyduğumuz, çok inandığımız yeni düzenlemeler ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci de tütün kullanımının Türkiye ve dünya için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını hatırlatan Birinci, endüstrinin özellikle çocukları ve gençleri hedef alan yeni pazarlama yöntemlerine dikkati çekti.

Tütün endüstrisinin yeni ürünlerle, meyve ve şeker aromaları kullanarak nikotinin acı tadını gizlemeye çalıştığını aktaran Birinci, şöyle devam etti:

"Elektronik sigaraları ve nikotin poşetlerini adeta birer teknoloji harikası veya oyuncak gibi tasarlıyor. Üstelik tüm bunları sosyal medya, influencer işbirlikleri ve dijital platformlar üzerinden gençlerimize ulaştırıyor. Önümüzdeki 30 yıl için hedefimiz net. Tütünsüz ve nikotinsiz bir Türkiye hayali. Bunun için bilimsel kanıtları politikamızın merkezine koymaya devam edeceğiz. Tütün endüstrisinin sinsi oyunlarını bozmaya, gençlerimizi korumak için önleyici tedbirleri artırmaya, pasif içiciliğe karşı daha güçlü yaptırımlar uygulamaya, yeni nesil ürünlerin ülkemize girişini engellemeye, vergi ve fiyat politikalarını etkin bir şekilde kullanmaya, toplumun her kesimini bu mücadelenin bir parçası haline getirmeye özellikle gayret gösteriyoruz ve bu gayretimizi devam ettireceğiz."

Kaynak: AA