İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ülkede ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir suç örgütünün azmettiricisi olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, farklı tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı kurşunlama olayını azmettirdiği tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurt dışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te de Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği tespit edilen F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
