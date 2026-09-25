İstanbul'dan kalkan eğitim uçağı Tekirdağ Süleymanpaşa'da tarlaya zorunlu iniş yaptı

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İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Eğitim uçuşu için İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan uçak, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldükleri öğrenildi.

Yetkililer, uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Kaynak: AA