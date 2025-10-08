İstanbul'daki silahlı saldırıda öldürülen avukat Öktem'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Öktem'in cenazesinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Öktem'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen Öktem'in naaşı, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olay

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Öktem ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştirenlerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen bir zanlı yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'si 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

Şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer almıştı:

"İlk belirlemelere göre, eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Başsavcılıktan daha sonra yapılan açıklamada ise saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı saptanan ve suikastla ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı, şüphelilerden 2'sinin 18 yaşın altında olduğunu bildirilmişti.

Otopsi raporu

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne aldığı yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.