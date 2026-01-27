Haberler

İstanbul'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheli 'Piro' kod adlı U.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin sözde elebaşısı olduğu silahlı suç örgütü üyeleri hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Ataşehir'deki bir iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli ile 18 yaşından küçük zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu kapsamda 6 şüphelinin daha önce gözaltına alındığı belirtildi.

Buna ek olarak aynı soruşturma kapsamında birer şüpheli ve suça sürüklenen çocuğun daha yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan işlemler neticesinde 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama kararı verilmesi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuğun tutuklanması, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol altına alınması kararı verilmiştir."

Başsavcılık, firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

Ünlü çift bebeklerine kavuştu, koydukları isim dikkat çekti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz

İran için resti çektiler: İzin vermeyeceğiz
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi