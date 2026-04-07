İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimliğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri belirlendi ve biri ölü, iki yaralı teröristin kardeş olduğu öğrenildi. Teröristlerin dini istismar eden bir örgütle bağlantılı olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'daki silahlı çatışmaya ilişkin, "Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer 2 teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2'si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer 2 teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

