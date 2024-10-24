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Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı. Atatürk Havalimanı'nda 1 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek. Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin ( Tusaş ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

"TERÖRİSTAN KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Zirve sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek. Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Atatürk Havalimanı İstanbul Türkiye Güncel TUSAŞ Terör

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Yorumlar (14)

Mahmut ayışık:

Yalan.Tapusunu bile verirsiniz.Artık milletin fertlerini bırakın sokakta gezen kedi,köpek bile size güvenmiyor.

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11
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JokerAllame:

Bahçeli'nin açıklamasından sonra bunların yaşanması ne kadar da tesadüf vay be :)

56
4
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Mücahit Kılıç:

Geçen gün açık arttırma ile satiyordunuz vatanı hainlerrr

31
4
yanıtYanıtla
yasin:

anlıyorum

31
1
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İlhan Fırat:

Türkiy tarihinin en kötü yönetimi

27
4
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

aynen tayyip baba doğrudur

11
13
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sanane banane:

İnşallah öyledir, hala beynim almıyor, Onca insanımızı bu Apo denen şahıs yüzünden Şehit verdik, sen bunu nasıl Mecliste davet edersin... MHP li olduğum için utanıyorum, bu Adam artık gitmesi şart oldu, zaten İnsanın belirli yaştan sonra Beyin fonksiyonları tam çalışmıyor... Resmen bunadi

21
3
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Erol Birol :

Hepsi hikaye önce yalvardılar şimdide aslan kesildiler. Bırakın Showu bu milletin 1001 tane sorunu var onlardan 1 tanesini çözmeye çalışın.

19
4
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Baba Yabgu:

Ne anlatıyonuz hemşerim bir dahaki toplantıya piche apoyu da çağırın

10
0
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Emre Erdogan:

İzlediğiniz yanlış politikalar sayesinde Hem Suriye de hem Kuzey Irak ta Kürt federasyonları kurdurdunuz. Adamların tankları, helikopterleri, hava savunma füzeleri, istihbarat servisleri bile oldu. F35 leri bizden önce alırlarsa şaşırmam

8
0
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