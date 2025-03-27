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Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı

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Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan ardından tutuklanan 7 gazeteci için tahliye kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili dün, "Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını, eğer eylemlere karışmış, provakasyona karışmışlarsa o da doğru değil, durumlarına bakalım" demişti.

İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi.

İmamoğlu protestolarında haber takibi yapan 7 gazeteci gözaltına alınmıştı. AFP muhabiri Yasin Akgül, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve muhabir Hayri Tunç daha sonra tutuklanmıştı.

BAKAN TUNÇ: DEĞERLENDİRECEĞİZ DEMİŞTİ

Bakan Tunç'a Meclis'te gazetecilerin tutuklanması soruldu. Tunç, şöyle yanıt verdi: "Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım."

Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Özgür bir Türkiye istiyorum

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Haber YorumlarıSefs:

BASİN NE OLURSA OLSUN YANLİ OLMAMALİ,BUGUN İKTİDARA YARANANLAR YARİN BASKA İKTİDARA YARANMASİN...

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Haber YorumlarıDağıstan:

Neden serbest bırakılıyorlar. Zindana atılsalardı..

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

zaten kim ben hainim diye fitne peşinde koşar ki. kimi gazeteci, kimi siyasetçi, kimi sivil toplum vs gibi gösterip ülkenin altına dinamit koymaya çalışıyor. yoksa nasıl olur bir gazeteci, kendi ülkesinin askerinin yurt dışı faaliyetlerini(mit tırları) ifşa edebilir? nasıl olur bir stk( türk tabipler birliği9 türk askeri kimyasal silah kullanıyor diye iftira atar? maskelere bakınca güzel, ama altında iğrenç yüzleri var. en kötüsü hepsine de ülkenin ana muhalefeti sahip çıkıyor. en acısı da bu

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Ne oldu bak serbest bıraktık diyecek. NE ŞİMDİ SEVİNMEK Mİ LAZIM.BOŞ YERE TUTUKLAMIŞSIN.

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Haber YorumlarıHamza Hamza:

SAYIN ADALET BAKANI HANİ YARGIYA KARIŞMIYORDUNUZ YALANCISINIZ.İSTEDİGİNİZİ İÇERİ ATIP,KENDİNİZDEN OLANLARI SERBEST BIRAKIYORSUNUZ KIZILAY BAŞKANIN KIZI GENÇ BİR ÇOÇUĞU ÖLDÜRDÜĞÜ HALDE BİR GÜN BİLE HAPİS YATMADI ÜSTELİK YÜZDE 80 HATALI OLDUĞU HALDE.

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