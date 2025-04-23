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İstanbul'daki Deprem Sonrası Kızılay'dan Mobil Aşevi Desteği

İstanbul'daki Deprem Sonrası Kızılay'dan Mobil Aşevi Desteği
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı, kente 2 mobil aşevi aracı gönderdi. Kızılay, durumu yakından takip ettiğini ve vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı tarafından 2 mobil aşevi aracı kente gönderildi.

Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından 2 mobil aşevi aracının İstanbul'da hizmet vermesi için yola çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, "Kızılay ailesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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