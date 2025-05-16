İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
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İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
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Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi sona erdi. Zirve 1 saat sürerken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, "Koşulsuz ateşkese hazırız" ifadesi kullanıldı.

Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki 3'lü toplantının ilki yapıldı.

İLK ÜÇLÜ TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Dolmabahçe'de Bakan Fidan'ın başkanlığındaki Türkiye-ABD- Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Toplantı, 1 saat kadar sürdü. Görüşmeyle ilgili konuşan Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Ukrayna heyetinin İstanbul'da Rusya heyeti ile yapacakları görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeyi ele alacağını söyledi. Kaynak, Kiev'in Rusya heyetiyle görüşmede ateşkesi öncelik olarak gördüğünü, Ukraynalı çocuk ve sivillerin geri dönmesi gibi güven artırıcı önlemler alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

UKRAYNA: KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIRIZ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.

Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.

Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."

GÖZLER İKİNCİ GÖRÜŞMEDE

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının da yine Dolmabahçe'de önümüzdeki saatlerde başlaması bekleniyor.

MEDİNSKİY, ABD'Lİ YETKİLİLER İLE GÖRÜŞME İÇİN GELDİ

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'nin Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının öncesinde ABD'li temsilciler ile görüşmek üzere geldiğini aktardı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bunu başta yapsanizda o kadar insan ölmeseydi yazık değil mi

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıHakan Celik:

KOŞULSUZ MU ? ağa biz bu b..u niye yedik demezler mi adama

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıAyhan Öter:

İzliyoruz ve gurur duyuyoruz...

Yorum Beğen0
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