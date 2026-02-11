Haberler

Bağcılar'da motosiklet sürücüsünü darbeden 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsüyle yol verme konusunda çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek darp olayı ile sonuçlandı. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsünü darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafikte yol verme tartışmasıyla ilgili görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, Parseller Yıldıztepe Caddesi'nde bir araç sürücüsü ile araçta bulunan iki yolcunun duraklama yaparak motosiklet sürücüsüyle tartıştığı, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine motosiklet sürücüsünü darbettikleri belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen araç sürücüsü C.U. (46) ile T.U. (56) ve R.U. (54) yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan darp, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi

Yediler içtiler hesabı sadece iki kişiye ödettiler
Fransa'da, farklı ülkelerde 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan eğitimci tutuklandı

55 yıl boyunca 89 çocuğa cinsel istismarda bulunan eğitimci tutuklandı
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var
Akın Gürlek'in koltuğuna oturan Can Tuncay'ın makam odasında dikkat çeken detay

Akın Gürlek'in koltuğuna oturan ismin makamında dikkat çeken detay