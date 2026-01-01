Haberler

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor -1

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor -1
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
