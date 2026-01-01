İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor -1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar başta olmak üzere bir çok ilçe beyaza büründü.