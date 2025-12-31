İstanbul'un işlek cadde ve meydanlarında yılbaşı hareketliliği

İstanbul'un işlek bölge ve caddelerinde yılbaşı kutlamalarına saatler kala hareketlilik arttı.

Megakentin birçok işlek noktası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl kutlamalarının adresi oluyor.

Yeni yıla girmek için geri sayım sürerken, kentin bazı noktalarında hareketlilik arttı.

Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Öte yandan, caddenin birçok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de tedbirleri artırdığı görülüyor.

Kadıköy'de yılbaşı kutlamaları kapsamında Altıyol'daki Boğa Heykeli, vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oluyor.

Boğa Heykeli ve ışıklandırılmış "2026" yazısı önünde hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, sevdiklerine çiçek alıyor.

Bazı vatandaşların noel baba kıyafetiyle heykelin bulunduğu alana gelerek fotoğraf çektiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

İlçedeki bazı işletmelerin yeni yıla özel süsleme ve ışıklandırmaları da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yoğunluk yaşanan bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Megakentin en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yeni yıla saatler kala yoğunluğun arttığı görüldü.

Yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişinin tercih ettiği bölgede polis ekipleri, cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması gerçekleştiriyor.

Yeni yıl hazırlıkları, Nişantaşı sokaklarında renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgede çok sayıdaki işyerinin süslemeleri ve ışıklandırılmış binalar, yılbaşı atmosferini kente taşıyor. Çevredeki kafeler ve restoranların yılbaşı temalı dekorasyonları dikkati çekiyor.

Bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri de görev yapıyor. Ekipler, Teşvikiye Caddesi ve çevresinde trafiği kontrol ederek, araç geçişlerini düzenliyor ve yayaların güvenliğini sağlıyor.

Beşiktaş Meydan ve Ortaköy'de yılbaşı hareketliliği

Beşiktaş Meydanı'ndaki süslenen ve ışıklandırılan alanlar, vatandaşlar için yeni yıla saatler kala yılbaşı atmosferini yansıtıyor.

Ortaköy Meydanı'na çıkan sokaklar ve caddeler ile bölgedeki ağaç ve binalar ve bazı işyerleri yılbaşı kapsamında süslendi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar hareketlilik oluşturdu.

Bakırköy'de de yeni yıl kutlaması için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin meydan, cadde ve sokakları belediyenin yaptığı yılbaşı temalı ışıklandırma çalışmalarıyla renkli bir görünüme büründü. Vatandaşlar, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan yılbaşı süslemeleri ve "2026" yazısının önünde fotoğraf çektirdi.

Yeni yıla burada girmek için geldikleri meydanda görsel bir şölenle karşılaşan vatandaşlar, saat 00.00'ı bekliyor. Polis ekipleri de meydan ve çevresinde önlemlerini sürdürüyor.