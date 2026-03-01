Haberler

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili cinayet sanığı yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki kişinin ölümüne neden olan kavganın zanlısı iş insanı A.D.B. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan bir kavgada gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin aranan ve İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan yargılanan iş insanı A.D.B'nin (77) yakalanmasına yönelik İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Uzun ve titiz çalışmalar sonucu sanığın İstanbul'da saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla A.D.B'yi yakaladı.

Kahramanmaraş'a getirilen A.D.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. ise 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
