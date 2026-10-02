İstanbul'da yağış, trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

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İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı