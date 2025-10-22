İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Üsküdar- Samandıra metro hattında, Samandıra durağındaki turnike yetersizliği nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Turnikelerden geçebilmek için dakikalarca bekleyen yolcular, konuyla ilgili yetkililerden acil çözüm bekliyor.

SABAH YOĞUNLUĞU ÇİLEYE DÖNÜYOR

Özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde Samandıra Metro İstasyonu'nda turnikelerin önünde uzun sıralar oluşuyor. Yetersiz turnike sayısı nedeniyle vatandaşlar, istasyon girişinde dakikalarca sıra beklemek zorunda kalıyor.

KUYRUKLAR YÜRÜYEN MERDİVENLERE KADAR UZANIYOR

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, turnike kuyruğunun yürüyen merdivenlere kadar uzandığı görülüyor. Yoğunluk nedeniyle istasyona giriş çıkışlarda zaman zaman kısa süreli karışıklıklar yaşanıyor.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Metro hattını her gün kullanan yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul yetkililerinden duraktaki turnike sayısının artırılmasını talep ediyor.