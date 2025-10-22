Haberler

İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Üsküdar-Samandıra metro hattındaki Samandıra durağında turnike sayısının az olması, sabah saatlerinde yoğunluğa yol açıyor. Vatandaşlar, yürüyen merdivenlere kadar uzayan kuyruklarda uzun süre beklemekten şikayet ederken, turnike sayısının artırılmasını istiyor.

Üsküdar- Samandıra metro hattında, Samandıra durağındaki turnike yetersizliği nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Turnikelerden geçebilmek için dakikalarca bekleyen yolcular, konuyla ilgili yetkililerden acil çözüm bekliyor.

SABAH YOĞUNLUĞU ÇİLEYE DÖNÜYOR

Özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde Samandıra Metro İstasyonu'nda turnikelerin önünde uzun sıralar oluşuyor. Yetersiz turnike sayısı nedeniyle vatandaşlar, istasyon girişinde dakikalarca sıra beklemek zorunda kalıyor.

KUYRUKLAR YÜRÜYEN MERDİVENLERE KADAR UZANIYOR

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, turnike kuyruğunun yürüyen merdivenlere kadar uzandığı görülüyor. Yoğunluk nedeniyle istasyona giriş çıkışlarda zaman zaman kısa süreli karışıklıklar yaşanıyor.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Metro hattını her gün kullanan yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul yetkililerinden duraktaki turnike sayısının artırılmasını talep ediyor.

Yorumlar (4)

İBRAHİM özbek:

Zıplayarak gidin :)

4
2
yanıtYanıtla
Selim Demir:

muhattabınız Silivri'de sessiz sedasız yatıyor kuzu gibi ona mektup atınnn

0
2
yanıtYanıtla
Ünsal Erol:

bekle bekle beklemeyen tayipci

0
1
yanıtYanıtla
Banu Çelik:

hangi parti gelirse gelsin çözemez. sorunu İstanbul’un nüfusunu azaltarak çözebiliriz. ters göç gerekiyor artık.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
