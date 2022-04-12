İstanbul'da vapurdaki genç kızın görüntülerini çeken şahıs büyük tepki topladı

İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahsın, vapurda ilerledikleri sırada genç bir kızın görüntülerini çekmesi, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

ZAFER PARTİSİ PAYLAŞTI

Söz konusu görüntüler, Zafer Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nın resmi hesabından paylaşıldı. Vatandaşlar ise söz konusu görüntülere yüzlerce yorumda bulunarak, videoyla ilgili harekete geçilmesini talep etti.

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