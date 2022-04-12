İstanbul'da vapurdaki genç kızın görüntülerini çeken şahıs büyük tepki topladı - Haberler

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İstanbul'da vapurdaki genç kızın görüntülerini çeken şahıs büyük tepki topladı

Haberler.com - Güncel
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İstanbul'daki vapurda genç bir kızın görüntülerini kaydeden şahıs, tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorumda bulunuldu.

İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahsın, vapurda ilerledikleri sırada genç bir kızın görüntülerini çekmesi, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

ZAFER PARTİSİ PAYLAŞTI

Söz konusu görüntüler, Zafer Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nın resmi hesabından paylaşıldı. Vatandaşlar ise söz konusu görüntülere yüzlerce yorumda bulunarak, videoyla ilgili harekete geçilmesini talep etti.

Haberler.com - Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

bekir yapici:

ülkemizde kanun var kimse kimsenin izini olmadan fotograf veya videosunu cekemez ama uygulamada sorun var bu gibi olaylara defalarca rastliyoruz cocuk kiz kadin demeden birilerinin izinsiz videosu fotografi cekiliyor ve birbirine yabanci olduklarini millet karsidan anliyor ama güvenlik gücleri görmüyor sikayet deseniz zaman kaybi cünki yaptirim yok sonuc cikmiyor.

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Güray Dilli :

Oy'um , Suriyelileri hemen geldikleri yere gönderecekleri sözünü veren Zafer Partisine

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Güray Dilli :

Kaçarak geldiği yurdunda görmediği medeniyet karşısında ne yaptığını bilmiyordur ((

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